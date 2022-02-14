МОКу предложили вариант, как избежать скандалов с допингом на Олимпиадах, – просто отстранить Россию
МОК не будет проводить награждения в одиночном катании, если Валиева выиграет одну из медалей
Ранее россиянку допустили к соревнованиям, несмотря на проваленный допинг-тест
14 февраля 16:38
Камила Валиева / Фото: РИА Новости
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление по ситуации с попавшейся на допинге российской фигуристкой Камилой Валиевой.
Согласно с решением МОК, если 15-летняя фигуристка попадет в тройку призеров женского одиночного турнира, то церемония награждения проводиться не будет.
«Если Камила Валиева попадет в тройку лучших спортсменок в женском одиночном катании во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, то церемония награждения (как и цветочная церемония) не состоится».Напомним, ранее МОК отменил церемонию награждения фигуристов в командном турнире, где золотая медаль досталась ОКР (Россия).