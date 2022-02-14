Президент НОК Канады: «Мы разочарованы результатом по делу Валиевой»
МОК отменил церемонию награждения командного турнира по фигурному катанию на Играх-2022
Окончательное решение будет принято после завершения разбирательств по делу Валиевой
14 февраля 12:39
Камила Валиева / Фото - Getty ImagesИсполком МОК решил не проводить церемонию награждения командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022.
Напомним, представители ОКР стали чемпионами, серебряные медали – у команды США, бронза – у Японии.
Церемония должна была пройти 7 февраля, однако мероприятие перенесли на неопределенный срок из-за ситуации с положительным допинг-тестом россиянки Камилы Валиевой.
Напомним, выездная панель CAS (Спортивный арбитражный суд) допустила Валиеву до личного турнира. Несмотря на это, расследование о пробе фигуристки, взятой 25 декабря, продолжится. Решение о медалях командного турнира будет принято после завершения разбирательств по Валиевой.