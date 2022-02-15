МОКу предложили вариант, как избежать скандалов с допингом на Олимпиадах, – просто отстранить Россию

Международное движение спортсменов за изменения в спорте Global Athlete выступило с заявлением по делу о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой:



Совершенно очевидно, что Валиева никогда бы не оказалась в этой ситуации, если бы Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный олимпийский комитет (МОК) и Спортивный арбитражный суд (CAS) сделали свое дело и отстранили Россию от мирового спорта.

Россия никогда не была заинтересована в реформах, потому что спортивные лидеры предпочитали политику вместо принципов и ребрендинг вместо санкций. Спортсмены потеряли доверие к мировой антидопинговой системе.