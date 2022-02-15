В ОКР объяснили, за счет чего удалось оправдать Валиеву в деле о допинге на Олимпиаде-2022
МОКу предложили вариант, как избежать скандалов с допингом на Олимпиадах, – просто отстранить Россию
Движение Global Athlete обратилось к Международному олимпийскому комитету с таким вариантом
14 февраля 14:57
Международное движение спортсменов за изменения в спорте Global Athlete выступило с заявлением по делу о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой:
Сегодняшний день – очередной пример провала мировой спортивной и антидопинговой системы. Тот факт, что в организме 15-летней российской фигуристки обнаружено вещество, повышающее работоспособность, является доказательством жестокого обращения с несовершеннолетней. Спорт должен защищать своих спортсменов, а не наносить им вред.
Совершенно очевидно, что Валиева никогда бы не оказалась в этой ситуации, если бы Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный олимпийский комитет (МОК) и Спортивный арбитражный суд (CAS) сделали свое дело и отстранили Россию от мирового спорта.
Россия никогда не была заинтересована в реформах, потому что спортивные лидеры предпочитали политику вместо принципов и ребрендинг вместо санкций. Спортсмены потеряли доверие к мировой антидопинговой системе.
Напомним, что после 7 часов слушания CAS решил не отстранять россиянку от соревнований.