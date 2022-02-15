В МОК отрицают связь между допинговой системой Сочи-2014 и случаем выявленного допинга у россиянки в Пекине
«Нельзя допустить, чтобы подобное повторилось». Оргкомитет Олимпиады-2024 отреагировал на допинг-скандал с россиянкой
CAS разрешил спортсменке продолжить выступление на Играх в Пекине
14:58
Фото: champinat.com
Организаторы Летних Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже, опубликовал заявление по делу российской фигуристки Камилы Валиевой:
Оргкомитет Парижа-2024 всецело привержен борьбе с допингом и работает в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить честность соревнований и защиту спортсменов в 2024 году.
Мы должны учесть эту ситуацию с Валиевой, чтобы быть уверенными, что она не повторится. Нашим главным приоритетом будет разработка и реализация эффективной антидопинговой программы.
Отметим, что после 7 часов слушания CAS решил не отстранять россиянку от соревнований. МОКу предложили вариант, как избежать скандалов с допингом на Олимпиадах, – просто отстранить Россию.
МОК не станет проводить церемонию награждения, если Валиева окажется на подиуме. Также в Международном олимпийском комитете заявили, что допинг списали на дедушку Камилы.