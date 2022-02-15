НОК Норвегии – об отмене отстранения россиянки с допингом: «Это ставит под сомнения принципы честной игры»

Фото: championat.com

Национальный олимпийский комитет Норвегии выступил с заявлением по делу о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой:



В данном случае решение о временном отстранении должно было оставаться в силе до судебного рассмотрения дела. В правилах WADA не прописана ситуация о временном отстранении несовершеннолетнего в случае положительного допинг-теста.

Если вы участвуете в международных чемпионатах среди взрослых в качестве несовершеннолетнего, на вас должны распространяться те же антидопинговые правила, что и на других участников. Очевидно, тут есть пробел в правилах WADA.