Олимпийская чемпионка отказалась от украинского гражданства

После завершения спортивной карьеры Оксана Баюл переехала в США

Фото: Chris Cole/ALLSPORT

Олимпийская чемпионка-1994 по фигурному катанию Оксана Баюл приняла решения отказаться от украинского гражданства. Об этом она написала в Instagram:

«Я больше ничего никому не доказываю. Нет так нет, головой в бортик без меня. Конституция Украины предусматривает, что в Украине разрешено только единоличное гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины вступает в гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства».

Баюл – первая в истории независимой Украины олимпийская чемпионка. После завершения карьеры она переехала в США.

Ранее Баюл раскритиковала российское шоу о танцах на льду.