В Калгари состоится юниорский чемпионат мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка отказалась от украинского гражданства
После завершения спортивной карьеры Оксана Баюл переехала в США
11:27
Фото: Chris Cole/ALLSPORT
Олимпийская чемпионка-1994 по фигурному катанию Оксана Баюл приняла решения отказаться от украинского гражданства. Об этом она написала в Instagram:
«Я больше ничего никому не доказываю. Нет так нет, головой в бортик без меня. Конституция Украины предусматривает, что в Украине разрешено только единоличное гражданство.
В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины вступает в гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства».
Баюл – первая в истории независимой Украины олимпийская чемпионка. После завершения карьеры она переехала в США.
Ранее Баюл раскритиковала российское шоу о танцах на льду.
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