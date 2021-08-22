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Олимпийская чемпионка отказалась от украинского гражданства

После завершения спортивной карьеры Оксана Баюл переехала в США
Фигурное катание
11:27
Олимпийская чемпионка отказалась от украинского гражданства
Фото: Chris Cole/ALLSPORT

Олимпийская чемпионка-1994 по фигурному катанию Оксана Баюл приняла решения отказаться от украинского гражданства. Об этом она написала в Instagram:

«Я больше ничего никому не доказываю. Нет так нет, головой в бортик без меня. Конституция Украины предусматривает, что в Украине разрешено только единоличное гражданство.

В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины вступает в гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства».



Баюл – первая в истории независимой Украины олимпийская чемпионка. После завершения карьеры она переехала в США.

Ранее Баюл раскритиковала российское шоу о танцах на льду.

Сергей Остапенко
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Оксана Баюл

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