Олимпийского чемпиона избили в центре Москвы

Дмитрий Соловьев заступился за другую спортсменку

Фото: Sportbox

Олимпийский чемпион Сочи фигурист Дмитрий Соловьев был избит ночью в центре Москвы.

Инцидент произошел на улице – спортсмен вступился за двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Анна вызвала полицию, нападавшие избивали Дмитрия ногами.

Нападавшие были задержаны полицией на месте происшествия, а Соловьева доставили в нейрохирургическое отделение одной из больниц.

Напомним, ранее на российского боксера напал медведь.