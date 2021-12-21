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02:00 Баффало Сэйбрс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Виннипег Джетс -:- Перенесен
05:00 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
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03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Олимпийского чемпиона избили в центре Москвы

Дмитрий Соловьев заступился за другую спортсменку
Фигурное катание
21 декабря 17:03
Олимпийского чемпиона избили в центре Москвы
Фото: Sportbox

Олимпийский чемпион Сочи фигурист Дмитрий Соловьев был избит ночью в центре Москвы.

Инцидент произошел на улице – спортсмен вступился за двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Анна вызвала полицию, нападавшие избивали Дмитрия ногами.

Нападавшие были задержаны полицией на месте происшествия, а Соловьева доставили в нейрохирургическое отделение одной из больниц.

Напомним, ранее на российского боксера напал медведь.

Источник: matchtv.ru Сергей Остапенко
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