Определились чемпионы Украины по фигурному катанию

В танцах на льду в шестой раз чемпионами стали Александра Назарова и Максим Никитин

В Киеве завершился чемпионат Украины по фигурному катанию.

В танцах на льду золото завоевали Александра Назарова и Максим Никитин. Эта пара в шестой раз стала сильнейшей в Украине. Серебро у Марии Голубцовой и Кирилла Белоброва, бронза – Анастасии Саммель и Данила Ефименко.

Комментарий Никитина:

«Все прошло дня нас хорошо. Больших срывов не было. Подготовка? Идем по плану. К сожалению, какие-то соревнования отменяются, какие-то – нет. Пытаемся выступать на всех соревнованиях, которых возможно. Сейчас планируем немного отдохнуть и готовиться к чемпионату Европы».

В женском одиночном катании чемпионкой Украины в третий раз в карьере стала Анастасия Шаботова. Второе место заняла Анастасия Гожва, третье – Анастасия Архипова.

Комментарий Шаботовой:

«Первый раз это может быть и везение, и труд, который мы с тренерами проделали. К первому чемпионату я была хорошо готова, особенно морально я была лучше готова, чем к этим соревнованиям. Да, было, естественно, сложней. Все-таки девочки сейчас сильно прибавили, и меня это начало сбивать, я не совсем собралась».

В мужском одиночном катании золото завоевал Иван Шмуратов, который теперь четырехкратный чемпион Украины. Серебро у Глеба Смотрова, бронза – Кирилла Марсака.

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Сюжет XSPORT о чемпионате Украины по фигурному катанию.

Отметим, что в парном катании выступил только один дуэт – София Голиченко/Артем Даренский. Они и стали чемпионами Украины.

Полные результаты чемпионата Украины смотрите здесь.

Напомним, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине Украина будет представлена в трех видах программы: женском и мужском фигурном катании, а также – в танцах.