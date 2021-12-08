Определились чемпионы Украины по фигурному катанию

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 21
Сейчас 0
Сегодня 35
Завтра 19
Футбол (7 событий из 7) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Ювентус - Мальме 1:0 Окончен
19:45 Зенит - Челси 3:3 Окончен
22:00 Бавария - Барселона 3:0 Окончен
22:00 Бенфика - Динамо 2:0 Окончен
22:00 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Окончен
22:00 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Окончен
22:00 Вольфсбург - Лилль 1:3 Окончен
Хоккей (11 событий из 20) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Донбасс - Краматорск 6:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Детройт Ред Уингс - Нэшвилл Предаторс 2:5 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:3 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Нью-Йорк Айлендерс 3:5 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Коламбус Блу Джекетс 5:4 Окончен
02:30 Баффало Сэйбрс - Анахайм Дакс 0:2 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Флорида Пантерс 4:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Каролина Харрикейнс 2:4 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:6 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд 1:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Калгари Флэймс 5:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Даллас Маверикс - Бруклин Нетс 99:102 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Нью-Йорк Никс 109:121 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Бостон Селтикс 117:102 Окончен
нет важных матчей
Футбол (15 событий из 33) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Аталанта - Вильярреал -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Лион - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:45 Спарта Прага - Брондбю -:- Запланирован
19:45 Реал Сосьедад - ПСВ -:- Запланирован
19:45 Штурм - Монако -:- Запланирован
19:45 Легия Варшава - Спартак Москва -:- Запланирован
19:45 Наполи - Лестер -:- Запланирован
19:45 Фенербахче - Айнтрахт -:- Запланирован
22:00 Лацио - Галатасарай -:- Запланирован
22:00 Марсель - Локомотив Москва -:- Запланирован
22:00 Брага - Црвена Звезда -:- Запланирован
22:00 Селтик - Бетис -:- Запланирован
22:00 Ференцварош - Байер -:- Запланирован
22:00 Вест Хэм - Динамо Загреб -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Заря - Бодо/Глимт -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 5) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерс 3:0 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Колорадо Эвеланш 3:7 Окончен
04:00 Ванкувер Кэнакс - Бостон Брюинс 2:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Даллас Старз 5:4 Окончен
Баскетбол (16 событий из 16) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 106:110 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Нью-Йорк Никс 122:102 Окончен
02:00 Кливленд Кавальерс - Чикаго Буллз 115:92 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Вашингтон Уизардз 116:119 Окончен
02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 113:104 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Оклахома-Сити Тандер 109:110 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Бруклин Нетс 114:104 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Даллас Маверикс 96:104 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Юта Джаз 104:136 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Денвер Наггетс 114:120 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Портленд Трэйл Блэйзерс 104:94 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Орландо Мэджик 142:130 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Бостон Селтикс 114:111 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - БК Одесса -:- Запланирован
19:00 Николаев - Химик -:- Запланирован
19:00 Черкасские Мавпы - БК Запорожье -:- Запланирован
Футбол (3 события из 7) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Сельта -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 ФК Мариуполь - СК Днепр-1 -:- Запланирован
19:30 Ингулец - Десна -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 19) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Альтаир -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Даллас Старз -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Днепр - БК Тернополь -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - Киев-Баскет -:- Запланирован
https://res40.traffer.net/code/video-steam/?id=778&vast=3

Определились чемпионы Украины по фигурному катанию

В танцах на льду в шестой раз чемпионами стали Александра Назарова и Максим Никитин
Фигурное катание
10:12
Определились чемпионы Украины по фигурному катанию

В Киеве завершился чемпионат Украины по фигурному катанию.

В танцах на льду золото завоевали Александра Назарова и Максим Никитин. Эта пара в шестой раз стала сильнейшей в Украине. Серебро у Марии Голубцовой и Кирилла Белоброва, бронза – Анастасии Саммель и Данила Ефименко.

Комментарий Никитина:

«Все прошло дня нас хорошо. Больших срывов не было.

Подготовка? Идем по плану. К сожалению, какие-то соревнования отменяются, какие-то – нет. Пытаемся выступать на всех соревнованиях, которых возможно. Сейчас планируем немного отдохнуть и готовиться к чемпионату Европы».


В женском одиночном катании чемпионкой Украины в третий раз в карьере стала Анастасия Шаботова. Второе место заняла Анастасия Гожва, третье – Анастасия Архипова.

Комментарий Шаботовой:

«Первый раз это может быть и везение, и труд, который мы с тренерами проделали. К первому чемпионату я была хорошо готова, особенно морально я была лучше готова, чем к этим соревнованиям.

Да, было, естественно, сложней. Все-таки девочки сейчас сильно прибавили, и меня это начало сбивать, я не совсем собралась».


В мужском одиночном катании золото завоевал Иван Шмуратов, который теперь четырехкратный чемпион Украины. Серебро у Глеба Смотрова, бронза – Кирилла Марсака.

PC_mid_roll_banner

Сюжет XSPORT о чемпионате Украины по фигурному катанию.

Отметим, что в парном катании выступил только один дуэт – София Голиченко/Артем Даренский. Они и стали чемпионами Украины.

Полные результаты чемпионата Украины смотрите здесь.

Напомним, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине Украина будет представлена в трех видах программы: женском и мужском фигурном катании, а также – в танцах.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Фигурное катание

Определились чемпионы Украины по фигурному катанию
Определились чемпионы Украины по фигурному катанию
10:12
Украинцы удачно выступили на международном турнире в Казахстане
Украинцы удачно выступили на международном турнире в Казахстане
31 октября 08:31
Американской фигуристке отказали в гражданстве Литвы, чтобы та смогла выступить Пекине-2022
Американской фигуристке отказали в гражданстве Литвы, чтобы та смогла выступить Пекине-2022
Пекин-2022
1 октября 18:46
Украина добыла третью лицензию на зимние ОИ-2022 в фигурном катании
Украина добыла третью лицензию на зимние ОИ-2022 в фигурном катании
25 сентября 19:03
Украинские фигуристы с вероятностью 90% пропустят этап юниорской серии Гран-при в России
Украинские фигуристы с вероятностью 90% пропустят этап юниорской серии Гран-при в России
26 августа 16:41
Олимпийская чемпионка отказалась от украинского гражданства
Олимпийская чемпионка отказалась от украинского гражданства
22 августа 11:27
Около 80 фигуристов выступили на арене в Мариуполе
Около 80 фигуристов выступили на арене в Мариуполе
9 июня 08:49
В Калгари состоится юниорский чемпионат мира по фигурному катанию
В Калгари состоится юниорский чемпионат мира по фигурному катанию
4 мая 23:09
В Японии завершился командный чемпионат мира
В Японии завершился командный чемпионат мира
17 апреля 14:00
Все новости

Популярные новости

Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
2
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
00:00
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии
В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии
Футбол Украинская Премьер-лига
2 декабря 12:27
2
Все новости