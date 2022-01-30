Организаторы Олимпийских игр в Пекине посадят рядом сборные Украины и России

Финал Australian Open. Рафаэль Надаль – Даниил Медведев. Видео трансляция
10:30
Организаторы олимпийского турнира по фигурному катанию во время командного турнира посадят сборные Украины и ОКР (России) в соседние боксы.
Отметим, что Украина по другую сторону будет соседствовать с командой США.
Полный порядок выглядит так: Канада, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Япония, Россия, Украина, США. Порядок расположения боксом определен в соответствии с алфавитным порядком.
Напомним, на Олимпийских играх в Китае зафиксирована вспышка коронавируса среди спортсменов.
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