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Организаторы Олимпийских игр в Пекине посадят рядом сборные Украины и России

Также рядом с украинцами будет находиться команда США
Olympics Пекин-2022
13:35
Организаторы Олимпийских игр в Пекине посадят рядом сборные Украины и России
Фото: twitter

Организаторы олимпийского турнира по фигурному катанию во время командного турнира посадят сборные Украины и ОКР (России) в соседние боксы.

Отметим, что Украина по другую сторону будет соседствовать с командой США.

Полный порядок выглядит так: Канада, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Япония, Россия, Украина, США. Порядок расположения боксом определен в соответствии с алфавитным порядком.

Напомним, на Олимпийских играх в Китае зафиксирована вспышка коронавируса среди спортсменов.

Источник: sport-express.ru Карен Агабекян
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