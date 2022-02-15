Американская фигуристка из-за Валиевой предложила ввести возрастные ограничения в фигурном катании
Пекин-2022. Шаботова досадно оказалась за бортом произвольной программы
Представляющая Украину фигуристка упала во время выступления
15:21
Фото: Getty Images
Украинская фигуристка Анастасия Шаботова завершила выступление в одиночном катании на Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
16-летняя спортсменка не сумела квалифицироваться в произвольную программу. Из-за падения во время выполнения одного из элементов Шаботова набрала только 48,68 балла, чего не хватило, чтобы пройти в финал.
Напомним, в личных соревнованиях Шаботова планировала откатать свою самую сложную программу.
Комментарии 0