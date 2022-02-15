Представитель МОК о допинге Валиевой: «Это не тот случай, который мы хотели на этих Играх»

В комитете отметили, что дело россиянки еще не закончено, несмотря на ее допуск к выступлениям

Камила Валиева / Фото: РИА Новости Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался о ситуации с попавшейся на допинге и допущенной к соревнованиям российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Когда будут достаточные меры против России, и можем ли мы обеспечить честные Игры в Париже и Милане? Мы уже несколько раз ответили на это. Случай Валиевой отдельный и он еще не закончен. У нас есть сочувствие и понимание ситуации всех спортсменов. Это не тот случай, который мы хотели на этих Играх. Но у нас есть и много поддержки от людей со всего мира. Мы все хотим увидеть конец допинга. Когда люди организуются между собой, кто-то начинает обманывать. Мы хотим прийти к чистому спорту». Напомним, ранее глава WADA потребовал отстранения и тюрьмы для тех, кто напичкал допингом Валиеву.