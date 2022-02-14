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Президент НОК Канады: «Мы разочарованы результатом по делу Валиевой»

Триша Смит – о решении CAS по поводу российской фигуристки
Olympics Пекин-2022
14 февраля 10:57
Президент НОК Канады: «Мы разочарованы результатом по делу Валиевой»
Камила Валиева / Фото - Getty Images
Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады Триша Смит поделилась мнением относительно решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Цитирует Смит Inside the Games.

«Ситуация, которая сложилась в связи с допинговым делом российской фигуристки, крайне неприятна и печальна для спортсменов. НОК Канады всецело привержен чистоте спорта, и мы твердо верим, что никому, кто замешан в допинге или в коррупционных схемах, нет места в олимпийском движении».


«Мы признательны МОК, ITA, WADA и ISU, которые обратились в специальную панель CAS во время Олимпиады в Пекине – чтобы вернуть временное отстранение российской спортсменки, которое было изначально, но затем было отменено РУСАДА на следующий день. Хотя НОК Канады не может официально участвовать в апелляционном процессе CAS, мы внимательно следим за подробностями этого дела и делаем все возможное, чтобы обеспечить защиту интересов канадских фигуристов и всех чистых спортсменов».


«Мы надеемся, что решение CAS стало итогом справедливого процессуального разбирательства, но мы крайне разочарованы этим результатом».


Напомним, 25 декабря минувшего года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Результаты анализов стали известны лишь 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине. Однако Валиеву допустили к личному турниру на Олимпийских играх-2022. CAS не удовлетворил апелляции МОК, ISU и WADA.
Владимир Кириченко
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