Валиева продолжит выступления на Олимпийских играх-2022. CAS отклонил апелляции МОК, ISU и WADA
Президент НОК Канады: «Мы разочарованы результатом по делу Валиевой»
Триша Смит – о решении CAS по поводу российской фигуристки
14 февраля 10:57
Камила Валиева / Фото - Getty ImagesНациональный олимпийский комитет (НОК) Канады Триша Смит поделилась мнением относительно решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Цитирует Смит Inside the Games.
«Ситуация, которая сложилась в связи с допинговым делом российской фигуристки, крайне неприятна и печальна для спортсменов. НОК Канады всецело привержен чистоте спорта, и мы твердо верим, что никому, кто замешан в допинге или в коррупционных схемах, нет места в олимпийском движении».
«Мы признательны МОК, ITA, WADA и ISU, которые обратились в специальную панель CAS во время Олимпиады в Пекине – чтобы вернуть временное отстранение российской спортсменки, которое было изначально, но затем было отменено РУСАДА на следующий день. Хотя НОК Канады не может официально участвовать в апелляционном процессе CAS, мы внимательно следим за подробностями этого дела и делаем все возможное, чтобы обеспечить защиту интересов канадских фигуристов и всех чистых спортсменов».
«Мы надеемся, что решение CAS стало итогом справедливого процессуального разбирательства, но мы крайне разочарованы этим результатом».
Напомним, 25 декабря минувшего года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Результаты анализов стали известны лишь 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине. Однако Валиеву допустили к личному турниру на Олимпийских играх-2022. CAS не удовлетворил апелляции МОК, ISU и WADA.