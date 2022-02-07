Россия с серьезным отрывом выиграла командный турнир на Олимпийских играх
Сборная ОКР (Россия) по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.
По итогу турнира россияне в составе Марка Кондратюка, Камилы Валиевой, Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и танцевального дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов набрали 74 очка.
Второе место у сборной США – 65 очков. В составе американцев выступали Карен Чен, Нэйтан Чен, Винсент Чжоу, Алекса Книрим/Брендон Фрейзер, Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью, Мэдисон Чок/Эван Бейтс.
На третьей позиции осталась сборная Японии – 63 очка. Японцев представили Вакаба Хигучи, Каори Сакамото, Шома Уно, Юма Кагияма, Рику Миура/Рюити Кихара, Мисато Комацубара/Тим Колето.
Напомним, ранее у Винсента Чжоу обнаружили коронавирус, из-за которого он может пропустить индивидуальный олимпийский турнир.
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