Россияне не вышли на тренировку после сообщения о проблемах с допинг-тестом в команде

Четверо фигуристов пропустили тренировочное занятие

Камила Валиева / Фото: AFP

На Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы не вышли на тренировку после сообщения о проблемах с допинг-тестом в команде. Об этом в социальных сетях сообщила журналистка Кристин Бреннан.



Известно, что не тренировались Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Напомним, ранее появилась информация, что церемония награждения фигуристов в командном соревновании была перенесена на неопределенный срок из-за проблем с допингом в сборной России.