Россиянку Журавлеву подозревают в употреблении допинга
Россияне не вышли на тренировку после сообщения о проблемах с допинг-тестом в команде
Четверо фигуристов пропустили тренировочное занятие
09:39
Камила Валиева / Фото: AFP
На Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы не вышли на тренировку после сообщения о проблемах с допинг-тестом в команде. Об этом в социальных сетях сообщила журналистка Кристин Бреннан.
Известно, что не тренировались Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Напомним, ранее появилась информация, что церемония награждения фигуристов в командном соревновании была перенесена на неопределенный срок из-за проблем с допингом в сборной России.
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