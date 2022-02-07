Сборная США из-за коронавируса лишилась претендента на медали

Ранее фигурист выиграл серебряную медаль в командных соревнованиях

Винсент Чжоу / Фото: olympics.com

Серебряный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине, американец Винсент Чжоу сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщает страница International Figure Skating в Twitter со ссылкой на Федерацию фигурного катания США.



После сдачи теста, где обнаружили коронавирус, Чжоу ждет результатов второго теста. Если он будет также положительный, то фигурист отправится на самоизоляцию, но в случае негативного результата Винсент сможет выступить в индивидуальной программе.

Отметим, что в фигурном катании короткие программы в индивидуальном соревновании представят 8 февраля, а произвольные – 10 февраля.

Ранее Чжоу в командном турнире показал третий результат в произвольной программе, но в общем его команда завоевала второе место.

Напомним, ранее украинский фигурист Иван Шмуратко выполнил на тренировке в Пекине тройной аксель.