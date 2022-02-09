Сборную России лишат золота в фигурном катании? У россиян проблемы с допинг-тестом

Сейчас идут разбирательства WADA и Олимпийского комитета России

Анастасия Мишина/Александр Галлямов / Фото: nvsport.ru

Как выяснилось, на Олимпийских играх в Пекине церемония награждения по итогам командных соревнований фигуристов была перенесена из-за проблемы с допинг-тестом у одного из фигуристов сборной ОКР (России), сообщает Insidethegames.



Источники заявили, что вопрос возник по допинг-тесту, сделанному до старта Олимпийских игр в Пекине. Сейчас по этому вопросу идут консультации между антидопинговыми органами и Олимпийским комитетом России.

В Международном союзе конькобежцев заявили, что возникшая ситуация требует консультаций с Международным олимпийским комитетом.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс подтвердил возникшую проблему, но не стал говорить о деталях инцидента.

«Поскольку это может иметь юридические последствия, я не могу это комментировать на текущий момент. Но проблема существует. Надеюсь, немного позже я смогу сказать больше».

Напомним, 7 февраля, российские фигуристы выиграли командный турнир в Пекине. За сборную ОКР выступили Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов в танцах на льду.