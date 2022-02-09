Сборную России лишат золота в фигурном катании? У россиян проблемы с допинг-тестом

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 12
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Окончен
21:45 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Окончен
22:00 Бернли - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
Хоккей (2 события из 4) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - СК Сокол 1:4 Окончен
18:30 Донбасс - Белый Барс 8:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Саутгемптон -:- Запланирован
21:45 Манчестер Сити - Брентфорд -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Мариуполь - Краматорск -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Питтсбург Пингвинс 2:4 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Нью-Джерси Дэвилз 1:7 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Коламбус Блу Джекетс 4:5 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Вегас Голден Найтс 0:4 Окончен
Баскетбол (3 события из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Клипперс 135:109 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Милуоки Бакс 116:131 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Миннесота Тимбервулвс 114:134 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вулверхэмптон - Арсенал -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Лестер -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Белый Барс -:- Запланирован
18:30 Донбасс - СК Сокол -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Эдмонтон Ойлерс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Шарлотт Хорнетс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Кривбасс -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Николаев -:- Запланирован
матч-центр

Сборную России лишат золота в фигурном катании? У россиян проблемы с допинг-тестом

Сейчас идут разбирательства WADA и Олимпийского комитета России
Olympics Пекин-2022
09:12
Сборную России лишат золота в фигурном катании? У россиян проблемы с допинг-тестом
Анастасия Мишина/Александр Галлямов / Фото: nvsport.ru

Как выяснилось, на Олимпийских играх в Пекине церемония награждения по итогам командных соревнований фигуристов была перенесена из-за проблемы с допинг-тестом у одного из фигуристов сборной ОКР (России), сообщает Insidethegames.

Источники заявили, что вопрос возник по допинг-тесту, сделанному до старта Олимпийских игр в Пекине. Сейчас по этому вопросу идут консультации между антидопинговыми органами и Олимпийским комитетом России.

В Международном союзе конькобежцев заявили, что возникшая ситуация требует консультаций с Международным олимпийским комитетом.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс подтвердил возникшую проблему, но не стал говорить о деталях инцидента.

«Поскольку это может иметь юридические последствия, я не могу это комментировать на текущий момент. Но проблема существует. Надеюсь, немного позже я смогу сказать больше».

Напомним, 7 февраля, российские фигуристы выиграли командный турнир в Пекине. За сборную ОКР выступили Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов в танцах на льду.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

допинг

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
9 февраля 2022г. 09:26
Невже зновову настоянки бояришника перебрали, й на весь стадіон кричали: "ПутЄн спАсі"?
1 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Россияне не вышли на тренировку после сообщения о проблемах с допинг-тестом в команде
Россияне не вышли на тренировку после сообщения о проблемах с допинг-тестом в команде
Olympics Пекин-2022
09:39
Россиянку Журавлеву подозревают в употреблении допинга
Россиянку Журавлеву подозревают в употреблении допинга
Теннис WTA
08 февраля 17:59
Саладуха: «Создание антидопинговой лаборатории позволит оставлять в Украине средства на допинг-контроль»
Саладуха: «Создание антидопинговой лаборатории позволит оставлять в Украине средства на допинг-контроль»
Другие
03 февраля 15:38
Олимпийский чемпион накануне Пекина-2022 отказался есть мясо, чтобы его не дисквалифицировали
Олимпийский чемпион накануне Пекина-2022 отказался есть мясо, чтобы его не дисквалифицировали
Olympics Пекин-2022
01 февраля 18:43
Верховная Рада во втором чтении приняла антидопинговый законопроект
Верховная Рада во втором чтении приняла антидопинговый законопроект
Другие
26 января 14:45

Новости: Фигурное катание

Россияне не вышли на тренировку после сообщения о проблемах с допинг-тестом в команде
Россияне не вышли на тренировку после сообщения о проблемах с допинг-тестом в команде
Пекин-2022
09:39
Сборную России лишат золота в фигурном катании? У россиян проблемы с допинг-тестом
Сборную России лишат золота в фигурном катании? У россиян проблемы с допинг-тестом
Пекин-2022
09:12
Шмуратко: «Будучи на карантине, я не знал, смогу ли выступить на Олимпиаде»
Шмуратко: «Будучи на карантине, я не знал, смогу ли выступить на Олимпиаде»
Пекин-2022
08 февраля 14:32
Украинский фигурист на Олимпиаде резко отреагировал на вопрос об обстановке в Украине
Украинский фигурист на Олимпиаде резко отреагировал на вопрос об обстановке в Украине
Пекин-2022
08 февраля 10:30
Трехкратный чемпион мира Чен на Олимпиаде-2022 установил мировой рекорд
Трехкратный чемпион мира Чен на Олимпиаде-2022 установил мировой рекорд
Пекин-2022
08 февраля 10:01
Украинец Шмуратко после перенесенного коронавируса вышел в произвольную программу Олимпиады-2022
Украинец Шмуратко после перенесенного коронавируса вышел в произвольную программу Олимпиады-2022
Пекин-2022
08 февраля 07:44
Россия с серьезным отрывом выиграла командный турнир на Олимпийских играх
Россия с серьезным отрывом выиграла командный турнир на Олимпийских играх
Пекин-2022
07 февраля 07:44
Сборная США из-за коронавируса лишилась претендента на медали
Сборная США из-за коронавируса лишилась претендента на медали
Пекин-2022
07 февраля 07:29
Наставница украинской фигуристки: «В индивидуальном первенстве Олимпиады-2022 Шаботова откатает свою самую сложную программу»
Наставница украинской фигуристки: «В индивидуальном первенстве Олимпиады-2022 Шаботова откатает свою самую сложную программу»
Пекин-2022
06 февраля 15:46
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
1
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
7
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
10
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Olympics Пекин-2022
07 февраля 22:58
1
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Ужас на Олимпийских играх. Лыжница вовсю пыталась зацепиться за медаль – страшно упала: ногу вывернуло в другую сторону
Послесловие
Ужас на Олимпийских играх. Лыжница вовсю пыталась зацепиться за медаль – страшно упала: ногу вывернуло в другую сторону
Olympics Пекин-2022
07 февраля 16:45
Все новости