Шмуратко: «Будучи на карантине, я не знал, смогу ли выступить на Олимпиаде»

Фото: НОК Украины

Фигурист Иван Шмуратко подвел итоги своего выступления в короткой программе Олимпиады-2022:



Сегодня для меня главное, что я вышел на лед. Еще три дня назад, будучи на карантине, я не знал, что будет завтра, буду ли я еще выступать на Олимпийских играх. Поэтому, очень счастлив быть снова на льду! Мне удалось выполнить в короткой программе все, что планировалось. Получилось хорошо, на мой взгляд. Сейчас отпущу эмоции после сегодняшнего выступления и буду настраиваться, готовиться к произвольной программе.