Украинский фигурист на Олимпиаде резко отреагировал на вопрос об обстановке в Украине
Шмуратко: «Будучи на карантине, я не знал, смогу ли выступить на Олимпиаде»
Фигурист квалифицировался в произвольную программу
14:32
Фото: НОК Украины
Фигурист Иван Шмуратко подвел итоги своего выступления в короткой программе Олимпиады-2022:
Прежде всего, хочу выразить великие слова благодарности всем, кто меня поддерживает! Спасибо всей Украине, которая поддерживает нас! Мы производим здесь свою работу не только за себя, но и за всю страну. После выступления меня переполняют эмоции. Невероятные эмоции!
Сегодня для меня главное, что я вышел на лед. Еще три дня назад, будучи на карантине, я не знал, что будет завтра, буду ли я еще выступать на Олимпийских играх. Поэтому, очень счастлив быть снова на льду! Мне удалось выполнить в короткой программе все, что планировалось. Получилось хорошо, на мой взгляд. Сейчас отпущу эмоции после сегодняшнего выступления и буду настраиваться, готовиться к произвольной программе.
Напомним, что Нейтан Чен установил мировой рекорд в одиночном катании.
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