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Шмуратко на тренировке в Пекине впервые выполнил тройной аксель

Иван готовится к индивидуальным соревнованиям
Olympics Пекин-2022
13:38
Шмуратко на тренировке в Пекине впервые выполнил тройной аксель
Иван Шмуратко / фото - Facebook

На Олимпийских играх в Пекине прошла тренировка украинского фигуриста Ивана Шмуратко.

Отметим, что во время тренировки Шмуратко впервые после прилета в Китай выполнил тройной аксель, который считается сложным прыжком в фигурном катании.

Напомним, ранее Шмуратко пропустил короткую программу командного турнира из-за коронавируса. Теперь украинец 7 февраля выступит в индивидуальных соревнования в мужском одиночном катании.

Карен Агабекян
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