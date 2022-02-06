Шмуратко на тренировке в Пекине впервые выполнил тройной аксель

Иван готовится к индивидуальным соревнованиям

Иван Шмуратко / фото - Facebook

На Олимпийских играх в Пекине прошла тренировка украинского фигуриста Ивана Шмуратко.



Отметим, что во время тренировки Шмуратко впервые после прилета в Китай выполнил тройной аксель, который считается сложным прыжком в фигурном катании.

Напомним, ранее Шмуратко пропустил короткую программу командного турнира из-за коронавируса. Теперь украинец 7 февраля выступит в индивидуальных соревнования в мужском одиночном катании.