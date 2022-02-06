Украинец Шмуратко с российскими СМИ общается только на английском языке
Шмуратко на тренировке в Пекине впервые выполнил тройной аксель
Иван готовится к индивидуальным соревнованиям
13:38
Иван Шмуратко / фото - Facebook
На Олимпийских играх в Пекине прошла тренировка украинского фигуриста Ивана Шмуратко.
Отметим, что во время тренировки Шмуратко впервые после прилета в Китай выполнил тройной аксель, который считается сложным прыжком в фигурном катании.
Напомним, ранее Шмуратко пропустил короткую программу командного турнира из-за коронавируса. Теперь украинец 7 февраля выступит в индивидуальных соревнования в мужском одиночном катании.
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