Сильнейшая фигуристка Украины пропустит чемпионат Европы

Анастасия Шаботова – трехкратная чемпионка страны

Трехкратная чемпионка Украины в женском одиночном катании Анастасия Шаботова не примет участие на чемпионате Европы.

15-летняя фигуристка снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем. При этом Шаботова уточнила, что у нее «точно не Covid-19».

Заменит Анастасию Мария Андрийчук, которая заняла шестое место на чемпионате Украины, однако она была первой запасной, потому что единственная имеет технический минимум для участия на ЧЕ.

Чемпионат Европы пройдет с 12 по 15 января в Таллине, Эстония.

Заявка сборной Украины

Напомним, ранее Шаботова завоевала для Украины не именную лицензию на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.