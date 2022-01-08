Анастасия Шаботова: «Среди взрослых даже легче, чем в юниорах»
Сильнейшая фигуристка Украины пропустит чемпионат Европы
Анастасия Шаботова – трехкратная чемпионка страны
08 января 14:01
Трехкратная чемпионка Украины в женском одиночном катании Анастасия Шаботова не примет участие на чемпионате Европы.
15-летняя фигуристка снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем. При этом Шаботова уточнила, что у нее «точно не Covid-19».
Заменит Анастасию Мария Андрийчук, которая заняла шестое место на чемпионате Украины, однако она была первой запасной, потому что единственная имеет технический минимум для участия на ЧЕ.
Чемпионат Европы пройдет с 12 по 15 января в Таллине, Эстония.
Напомним, ранее Шаботова завоевала для Украины не именную лицензию на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
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