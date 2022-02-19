«Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца». Эмоции Абраменко после завоевания медали Пекина-2022
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Трусова высказала свое недовольство Тутберидзе
17 февраля 17:58
Александра Трусова и Александра Трусова / Фото: championat.com
Серебряная призерша ОИ-2022 в одиночном катании Александра Трусова обратилась к тренеру Этери Тутберидзе, работавшей с золотой медалисткой Анной Щербаковой.
Трусова после оглашения результатов была очень взволнована и высказалась в сторону тренера соперницы таким образом, будто та знала о результате еще до официальных оценок.
«Не надо! Вы всё знали! Всё знали...».
Результаты индивидуального катания у девушек.
Тутберидзе известна в мире фигурного катания не только своим талантом воспитывать чемпионок, но и хорошим отношением с судьями, которые могут позволить себе сходить с тренером на ужин. Ранее журналисты уже отмечали, что после таких ужинов судьи иногда перестают замечать ошибки ее подопечных.