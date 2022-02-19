Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы

Трусова высказала свое недовольство Тутберидзе

Александра Трусова и Александра Трусова / Фото: championat.com

Серебряная призерша ОИ-2022 в одиночном катании Александра Трусова обратилась к тренеру Этери Тутберидзе, работавшей с золотой медалисткой Анной Щербаковой.



Трусова после оглашения результатов была очень взволнована и высказалась в сторону тренера соперницы таким образом, будто та знала о результате еще до официальных оценок.

«Не надо! Вы всё знали! Всё знали...».

Результаты индивидуального катания у девушек.

Тутберидзе известна в мире фигурного катания не только своим талантом воспитывать чемпионок, но и хорошим отношением с судьями, которые могут позволить себе сходить с тренером на ужин. Ранее журналисты уже отмечали, что после таких ужинов судьи иногда перестают замечать ошибки ее подопечных.