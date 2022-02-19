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Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы

Трусова высказала свое недовольство Тутберидзе
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Александра Трусова и Александра Трусова / Фото: championat.com

Серебряная призерша ОИ-2022 в одиночном катании Александра Трусова обратилась к тренеру Этери Тутберидзе, работавшей с золотой медалисткой Анной Щербаковой.

Трусова после оглашения результатов была очень взволнована и высказалась в сторону тренера соперницы таким образом, будто та знала о результате еще до официальных оценок.

«Не надо! Вы всё знали! Всё знали...».

Результаты индивидуального катания у девушек.

Тутберидзе известна в мире фигурного катания не только своим талантом воспитывать чемпионок, но и хорошим отношением с судьями, которые могут позволить себе сходить с тренером на ужин. Ранее журналисты уже отмечали, что после таких ужинов судьи иногда перестают замечать ошибки ее подопечных.

Карен Агабекян
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Пекин-2022

Комментарии 12

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19 февраля 2022г. 14:18
Русские! Зачем вам война??? Уберите старого маразматика Путлера с границ с Украиной!!!
0 0
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20 февраля 2022г. 06:58
Сайты попутал? Алё, здесь про спорт! Совсем кукуха поехала уже на почве политики? Путин по ночам снится?😃
0 0
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18 февраля 2022г. 22:11
Ничего она не имеет, рабочий процесс,  соревнования выиграли. Слава Богу за все!
0 0
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18 февраля 2022г. 18:09
Хватит оскоблять .
Улыбнитесь.
Порадуйтесь.
0 0
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18 февраля 2022г. 15:14
Не понимаете? Вас же, ребята, пытаются поссорить, внести смуту в команду!!
0 0
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18 февраля 2022г. 13:32
Трусова, к сожалению, не была безукоризненна, да, сильная, но не "золотой прокат" ...а вот Щербакова заслуженно получила золото....
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18 февраля 2022г. 13:19
Хохлы- весельчак .
0 0
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18 февраля 2022г. 11:03
Змеи в гадюшнике ОКРов перекусали друг друга :ROFL:
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19 февраля 2022г. 02:25
Сальцом не подавись🤪
0 0
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18 февраля 2022г. 08:38
Писать не мешки ворочать
0 0
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18 февраля 2022г. 08:32
Саша настоящая чемпионка,а грибная Аня,уже противно от мафии в фигурном катании
0 0
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18 февраля 2022г. 08:25
Какой бред...
0 0
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18 февраля 2022г. 08:37
Но на награждении она уже зареванная вышла
0 0
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