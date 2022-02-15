«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, WADA и ISU

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Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о решении Спортивного арбитражного суда допустить ее до личного турнира на Олимпийских играх-2022:

Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. При этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и представлять нашу страну. Буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу результат.

Напомним, что после 7 часов слушания CAS решил не отстранять россиянку от соревнований. МОКу предложили вариант, как избежать скандалов с допингом на Олимпиадах, – просто отстранить Россию.

МОК не станет проводить церемонию награждения, если Валиева окажется на подиуме.