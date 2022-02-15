Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Спортсменка из США уверена, что Валиевой дали выступить из-за цвета кожи
Ричардсон намекнула, что в CAS сидят расисты
14 февраля 22:36
ШаКарри Ричардсон - Камила Валиева
Американская бегунья ШаКарри Ричардсон в Twitter
заявила, что российскую фигуристку Камилу Валиеву Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил к личным соревнованиям из-за цвета кожи.
«Можно ли получить внятный ответ о разнице между ее ситуацией и моей? Единственная разница в том, что я темнокожая девушка. Все дело в цвете кожи. Ни одному чернокожему спортсмену не дадут выступить, если идет разбирательство, и мне все равно, что они говорят!».
Отметим, что Ричардсон пропустила летние Олимпийские игры в Токио из-за дисквалификации за употребление марихуаны.
Напомним, ранее CAS решил допустить Валиеву к соревнованиям в одиночном катании, несмотря на ранее обнаруженный в ее организме допинг.