Валиева продолжит выступления на Олимпийских играх-2022. CAS отклонил апелляции МОК, ISU и WADA
Судьба медалей командного турнира на Играх-2022 по фигурному катанию станет известна позже
CAS занимался вопросом лишь о допуске Валиевой к турниру
14 февраля 09:52
Камила Валиева / Фото - Getty ImagesВыездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не рассматривала вопрос о том, есть ли вина российской фигуристки Камилы Валиевой в употреблении допинга, а также не принимала решений по поводу чемпионства на командном турнире в Пекине-2022.
Рассматривался вопрос лишь о допуске спортсменки к личному турниру на Олимпийских играх. Об этом сообщается в официальном заявлении CAS.
«Комиссия определила, что разрешение на снятие временного отстранения было уместно. Специальному отделу CAS было предложено решить узкий вопрос о том, следует ли временно отстранить спортсмена. Вынесение решения по существу дела, а также изучение юридических последствий, связанных с результатами командного турнира по фигурному катанию, не требовались, поскольку такие вопросы будут рассмотрены в другом производстве».
Напомним, Валиеву допустили к личному турниру на Олимпийских играх-2022. CAS не удовлетворил апелляции МОК, ISU и WADA.