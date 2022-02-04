Тренер дуэта сборной Украины: «Очень жаль, что коронавирус так нас подкосил на Олимпиаде»

Фото: НОК Украины

Тренер дуэта Александры Назаровой и Максима Никитина Галина Чурилова подвела итоги выступления спортсменов в командном первенстве по фигурному катанию на Олимпиаде-2022:



Командные соревнования на Олимпийских играх – зрелищное, интересное и объединяющее действо. Команды формируются по спортивным результатам, потому что не все могут предоставить нужное количество спортсменов. Было очень приятно, что Украина попала в число участников командных соревнований, но, к сожалению, судьба распорядилась несколько иначе...

Наш Иван Шмуратко продолжает находиться на изоляции, из-за чего не смог выступить сегодня. Досадно, что нас так все это подкосило, но на Играх в Пекине все страны в одинаковых условиях. К примеру, на сегодняшний старт также не вышли ребята из Германии. Это реалии современной жизни, но очень неприятные.