Расписание стартов украинских спортсменов на Олимпийских играх 5 февраля
Тренер Голиченко и Даренского: «Мои спортсмены не давали никакого интервью. Какие же мрази...говнюки...»
Лилия Батутина – в недоумении от информации российских СМИ
10:27
Голиченко и Даренский / Фото - НОКТренер украинской спортивной пары Софии Голиченко и Артема Даренского, Лилия Батутина, на своей странице в Facebook прокомментировала информацию о том, что ее подопечные якобы прокомментировали проблему языка на Олимпийских играх-2022 журналисту российского телеканала «Матч ТВ».
«Какие же мрази... фу... Мои спортсмены не давали ни какого интервью! Только нашему журналисту, который был в украинской форме, и общался с ними на украинском языке!»
«А на вопрос со стороны русского журналиста, который влез в разговор: «Общаетесь ли вы с командой ОКР?». Ребята ответили: «Мы стараемся не общаться сейчас ни с какими командами, в связи с обострением ситуации с короновирусом». Это все что нужно знать о подлости русских СМИ».
«Тошно, противно. Как можно так с детьми? Говнюки...».
Напомним, Украина потеряла шансы на место в топ-5 и выступления в произвольной программе.