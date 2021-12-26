Тренер спортивной пары Голиченко и Даренский: «Ни одного скандала за полтора года»

Лилия Батутина – о том, почему ее подопечным пришлось очень быстро повзрослеть

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Фото - Facebook Лилии Батутиной

Серебро прошлогоднего чемпионата Украины София Голиченко и Артем Даренский в начале декабря обменяли на золото. Правда, соперников в борьбе за него у подопечных Лилии Батутиной не было.

Единственная спортивная пара Виолетта Серова и Иван Хобта, которая могла составить конкуренцию представителям Днепра, вынуждена была отказаться от участия в соревнованиях из-за проблем со здоровьем. Впрочем, даже если бы киевлянам удалось защитить чемпионский титул, в силу возраста претендовать на путевку на чемпионат Европы и Олимпиаду, они не могли.

То, что появилась боеспособная спортивная пара, это уже большая удача для украинского фигурного катания, в последнее время не изобилующего кадрами: в Пхенчхан четыре года назад нам и вовсе некого было отправить.

Голиченко и Даренский, стоит отметить, катаются вместе лишь с мая прошлого года – и прогрессируют на глазах, буквально с каждым стартом улучшая свои личные рекорды. Пускай завоевать олимпийскую путевку на сентябрьском «Небельхорн трофи» им не удалось, у них есть реальный шанс все-таки дебютировать на Играх в Пекине-2022.

Украина имеет лицензии в остальных трех видах и в международном рейтинге занимает место, которое позволяет рассчитывать на участие в командном турнире, что влечет за собой дополнительную квоту в парном катании. Правда, нужно дождаться официального подтверждения, поскольку существует чисто теоретическая вероятность, что в условных танцах какая-то из стран, а то и две, откажутся от своих квот и тогда одна из команд, которая находится выше нас в рейтинге (а таких семь), получит недостающую третью квоту и, соответственно, потеснит нас с занимаемой на данный момент последней проходной десятой позиции.

Впрочем, сами фигуристы в эти подсчеты не углубляются, предпочитая сосредоточиться на работе, как рассказала в интервью XSPORT.ua их тренер Лилия Батутина.

Мерки для олимпийской экипировки у нас взяли, но от нас тут ничего не зависит. - говорит Лилия Александровна. - Поэтому сосредотачиваемся на ближайшей цели – чемпионате Европы, который пройдет 10-16 января в Таллине.

Фото - УФФК

Проблемы начались, когда мы вернулись в Днепр после чемпионата Украины. Первой заболела Соня. Мы думали, что это простуда или что-то вирусное. Все проходило в достаточно легкой форме, немного беспокоило горло и температура 37°C. Через недельку те же симптомы появились у меня. У Артема даже недомогания не было. Но потом мы сдали тесты. И вот тут нас ждал неприятный сюрприз. У Сони тест уже ничего не показал, потому что, видимо, время прошло, а у меня и у Артема оказалась только начальная стадия. Слава богу, прошло без осложнений. Но от участия в чемпионате мира пришлось отказаться. Обидно, конечно, потому что в принципе на момент отъезда мы были в хорошей форме. И если бы хотя бы у меня одной нашли ковид, то ребята могли бы полететь в Стокгольм сами в составе сборной Украины. А так у нас не оставалось выбора.

Подготовка к новому сезону проходила без форс-мажоров?

Да, если не считать разморозку в Днепре. На катке, где мы все время тренируемся, случилась техническая поломка. Так что нам пришлось на время переехать в Киев. Спасибо большое, нас здесь очень хорошо приняли и дали возможность подготовиться к Оберстдорфу.

Вашим подопечным не позавидуешь, первый международный старт в совместной карьере и сразу же олимпийский отборочный турнир «Небельхорн трофи». Насколько сложно было справиться с этой ответственностью?

С точки зрения психологии ребята довольно стойкие. Легкое волнение естественно присутствовало, но не более, коленки не трусились. По крайней мере, я не заметила у них какого-либо перепуга в Оберстдорфе. Единственное, горы сказывались. Артему тяжело было ехать. Соне проще, ей же подъемы делать не надо. В принципе, они со своими программами справились неплохо. Просто нужно понимать, что соперничать пришлось с мастерскими парами. Соня и Артем ведь еще два года могли кататься по юниорам. Но так как у нас в стране нет другой сеньорской пары, мы решили сразу же начать выступать по взрослым.

У вашей пары было три международных старта до чемпионата Украины. Как оцените их катание там?

Помимо Небельхорна мы еще стали пятыми в Будапеште и шестыми на Мемориале Дениса Тена, и при этом каждый следующий старт по баллам и элементам был шагом вперед по сравнению с предыдущим. В Казахстане вообще были чистые прокаты. Техминиум ребята выполнили еще в Оберстдорфе. Так что баллов нам хватает и на чемпионат мира, и тем более на Европу.

Какие изменения вносили в программы по сравнению с прошлым сезоном?

В короткой поставили выброс риттбергер вместо сальхова. Все выбросы у нас тройные и делают их ребята достаточно стабильно. Усложнили подъемы, теперь они все четвертого уровня. Подкрут стали исполнять лучше. Единственное, не смогли показать свой максимальный набор на чемпионате Украины. Мы уже в Казахстане катались на обезболивающих, точнее Соня. У нее возникли проблемы со спиной, она сейчас проходит лечение, и чтобы не нарушить его мы ехали аккуратненько, ограничившись двойными. Работали в щадящем режиме, чтобы не спровоцировать обострение, ведь впереди очень важные турниры.

В прошлом сезоне у вас было всего два старта и оба в Украине. Вполне логичным выглядел шаг оставить обе программы, но вы все-таки решили поменять короткую, почему?

Старая короткая была очень простенькой, у нас практически не было времени, чтобы ее поставить. Ребята на тот момент в принципе только скатывались. Соня в паре толком не каталась до этого. Очень сложная была работа в плане разучивания элементов, не до программы было. Новая короткая чуть сложнее и по темпу, и по постановке. Произвольную в принципе поменять сложнее, да и не было смысла. Ведь прошлогодняя и мне, и ребятам нравится, она получилась тематическая «Люди в черном».

Саундтрек к фильму «Пина» в мире фигурного катания известным стал благодаря уроженке Украины Алене Савченко еще в пору ее выступлений с Робином Шолковы за Германию. Пересматривали программу, которая принесла им не одну золотую медаль в сезоне 2011/12?

Нет, я в принципе стараюсь этого не делать, то есть не пересматриваю программы под музыку, которую собираюсь использовать для своих спортсменов, дабы не повторяться.

В плане катания ваши ученики уверенно прогрессируют, означает ли это, что они ладят между собой, да и у вас во взаимопонимании с ними все хорошо?

У меня с ними нет никаких проблем, они оба очень спокойные. За полтора года, что мы работаем вместе, у нас не было ни одного скандала, ни у них между собой, ни у меня, как у тренера, с ними. Тренировки проходят достаточно весело, на позитиве, так что в этом плане нам всем очень повезло. Какие ребята в жизни? Не особо гиперактивные, между тренировками в основном в телефоне сидят, это у нас командное. (Смеется).

Соне только в ноябре исполнилось 17, а ведь ей для продолжения карьеры в паре с Артемом пришлось переехать из Киева в Днепр. Она легко освоилась в чужом городе?

Да, и ей нравится в Днепре. Периодически к ней приезжают то мама, то папа, но иногда и сама остается. Все-таки девочка уже достаточно взрослая. На тренировки они с Артемом приезжают вместе и уезжают тоже. В общем, мы ей во всем стараемся помочь. Нашли репетиторов. Она в этом году заканчивает школу, готовится к ЗНО.

Не жалуется, что тяжело совмещать тренировки и учебу?

На тренировки она точно не жалуется, а вот на украинский и математику жалуется очень. (Смеется). Но с ней занимаются профессионалы, так что надеюсь все будет в порядке.

Анна САВЧИК для XSPORT.ua