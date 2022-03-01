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У россии продолжают отбирать любимое. ISU отстранил агрессоров от всех соревнований

россияне и белорусы лишились фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта
Фигурное катание
14:30
У россии продолжают отбирать любимое. ISU отстранил агрессоров от всех соревнований
Фото: ISU

Международный союз конькобежцев в связи с военным вторжением на территорию Украины отстранил всех фигуристов, шорт-трекистов и конькобежцев, которые представляют россию и беларусь:

Совет ISU внимательно изучил заявление МОК от 28 февраля 2022 года, а также обращения, полученные от членов ISU и других лиц, призывающих запретить участие фигуристов и официальных лиц из россии и беларуси в мероприятиях ISU и других международных соревнованиях по фигурному катанию.

В целях защиты честности соревнований по фигурному катанию и безопасности всех участников международных соревнований по фигурному катанию Совет ISU постановил, что никакие спортсмены, представляющие ISU в россии (Союз конькобежцев россии и Федерация фигурного катания россии) и Беларуси (Союз конькобежцев беларуси) не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях. То же самое относится к официальным представителям россии и беларуси.

Совет ISU продолжит внимательно следить за ситуацией в Украине и ее влиянием на деятельность ISU и при необходимости предпримет дополнительные шаги. 

Напомним, что у россии отобрали чемпионат мира по волейболу, а также FIFA и UEFA отстранили россиян от всех соревнований.

Олег Шумейко-младший
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