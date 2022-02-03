Украина лишилась представителя на Олимпийских играх-2022

Шмуратко сдал положительный тест на коронавирус

Фото: НОК Украины

Завтра, 4 февраля, пройдут первые соревнования Олимпийских игр-2022 с участием украинцев.



На командных соревнованиях по фигурному катанию Украина будет представлена в спортивных парах (София Голиченко – Артем Даренский), танцах на льду (Александра Назарова – Максим Никитин) и женском одиночном катании (Анастасия Шаботова). Иван Шмуратко, который должен был выступить в мужском одиночном катании, пропустит соревнования из-за положительного теста на COVID-19.

Иван надеется, что успеет вернуться на индивидуальный турнир, который начнется 8 февраля.

Напомним, что на чемпионате Европы Шмуратко стал 12-м, а несколькими днями ранее отказался отвечать российским СМИ на русском языке – предпочитал украинский или английский.