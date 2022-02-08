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Украинец Шмуратко после перенесенного коронавируса вышел в произвольную программу Олимпиады-2022

По итогам короткой программы Иван стал 22-м
Olympics Пекин-2022
07:44
Украинец Шмуратко после перенесенного коронавируса вышел в произвольную программу Олимпиады-2022
Фото: Getty Images

На Олимпийских играх-2022 завершилась короткая программа в одиночном мужском катании.

По ее итогам в произвольную программу прошли 24 спортсмена. Иван Шмуратко с результатом 78,11 стал 22-м и квалифицировался в медальный старт.

Отметим, что это был дебют украинца на Олимпиаде. Шмуратко пропустил командные соревнования из-за коронавируса.

Олег Шумейко-младший
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