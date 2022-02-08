Украинец Шмуратко после перенесенного коронавируса вышел в произвольную программу Олимпиады-2022

По итогам короткой программы Иван стал 22-м

Фото: Getty Images

На Олимпийских играх-2022 завершилась короткая программа в одиночном мужском катании.



По ее итогам в произвольную программу прошли 24 спортсмена. Иван Шмуратко с результатом 78,11 стал 22-м и квалифицировался в медальный старт.

Отметим, что это был дебют украинца на Олимпиаде. Шмуратко пропустил командные соревнования из-за коронавируса.