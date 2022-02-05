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Украинец Шмуратко вернулся к тренировкам после изоляции на Олимпиаде-2022
Фигурист пропустил короткую программу из-за положительного теста на COVID-19
10:47
Иван Шмуратко / Фото - FacebookУкраинский фигурист Иван Шмуратко вернулся к тренировочному процессу после изоляции из-за положительного теста на COVID-19. Об этом сообщает rockerskating.com.
Шмуратко на тренировке исполнил тройной ритбергер, аксель в два с половиной оборота, двойной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц и аксель в три с половиной оборота.
Напомним, Шмуратко пропустил короткую программу в мужском одиночном катании командного турнира.
Ранее сообщалось, что Иван вернется на индивидуальный турнир, который начнется 8 февраля.
Накануне Шмуратко отказался отвечать российским СМИ на русском языке.