Украинец Шмуратко вернулся к тренировкам после изоляции на Олимпиаде-2022

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 13
Сейчас 2
Сегодня 18
Завтра 25
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Марсель - Анже 5:2 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Мариуполь 1:3 Окончен
19:00 СК Сокол - Краматорск 3:7 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит 95:112 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Миннесота Тимбервулвс 117:128 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз 127:120 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Финикс Санс 124:115 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 126:114 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Лос-Анджелес Лейкерс 111:110 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Черкасские Мавпы - Химик 80:78 Окончен
19:00 Будивельник - БК Одесса 88:68 Окончен
19:00 Днепр - БК Запорожье -:- Перенесен
19:30 Харьковские Соколы - Прометей -:- Перенесен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Альтаир - Донбасс 0:1 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Кривбасс - БК Тернополь 0:11 1-я четверть
Футбол (7 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Бернли - Уотфорд -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Монако - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Бавария - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Рома - Дженоа -:- Запланирован
19:00 Интер - Милан -:- Запланирован
21:45 Фиорентина - Лацио -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Мальорка - Кадис -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Альтаир - Донбасс 0:1 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Кливленд Кавальерс 101:102 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз 115:122 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Бостон Селтикс 93:102 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс 125:114 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс 131:106 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Нью-Орлеан Пеликанс 105:113 Окончен
04:00 Юта Джаз - Бруклин Нетс 125:102 Окончен
05:00 Даллас Маверикс - Филадельфия Севенти Сиксерс 107:98 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер 93:96 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Кривбасс - БК Тернополь 0:11 1-я четверть
Футбол (12 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Реймс - Бордо -:- Запланирован
16:00 Ницца - Клермон -:- Запланирован
21:45 Лилль - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер -:- Запланирован
18:30 Вольфсбург - Гройтер Фюрт -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Кальяри -:- Запланирован
16:00 Сампдория - Сассуоло -:- Запланирован
16:00 Венеция - Наполи -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Верона -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Валенсия - Реал Сосьедад -:- Запланирован
17:15 Барселона - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Реал - Гранада -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 2) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Краматорск -:- Запланирован
17:00 СК Сокол - Мариуполь -:- Запланирован
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Орландо Мэджик - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Финикс Санс -:- Запланирован
03:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
22:30 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
22:30 Денвер Наггетс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
22:30 Миннесота Тимбервулвс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Днепр - Прометей -:- Перенесен
16:00 Будивельник - Химик -:- Запланирован

Украинец Шмуратко вернулся к тренировкам после изоляции на Олимпиаде-2022

Фигурист пропустил короткую программу из-за положительного теста на COVID-19
Olympics Пекин-2022
10:47
Украинец Шмуратко вернулся к тренировкам после изоляции на Олимпиаде-2022
Иван Шмуратко / Фото - Facebook
Украинский фигурист Иван Шмуратко вернулся к тренировочному процессу после изоляции из-за положительного теста на COVID-19. Об этом сообщает rockerskating.com.

Шмуратко на тренировке исполнил тройной ритбергер, аксель в два с половиной оборота, двойной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц и аксель в три с половиной оборота.

Напомним, Шмуратко пропустил короткую программу в мужском одиночном катании командного турнира.

Ранее сообщалось, что Иван вернется на индивидуальный турнир, который начнется 8 февраля.

Накануне Шмуратко отказался отвечать российским СМИ на русском языке.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Иван Шмуратко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Украинский фигурист: «Коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы – чувствую опустошение»
Украинский фигурист: «Коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы – чувствую опустошение»
Olympics Пекин-2022
03 февраля 13:55
Украина лишилась представителя на Олимпийских играх-2022
Украина лишилась представителя на Олимпийских играх-2022
Olympics Пекин-2022
03 февраля 13:06
Украинец Шмуратко с российскими СМИ общается только на английском языке
Украинец Шмуратко с российскими СМИ общается только на английском языке
Olympics Пекин-2022
31 января 16:37
Шмуратко: «12 место – не тот результат, на который я ожидал после короткой программы»
Шмуратко: «12 место – не тот результат, на который я ожидал после короткой программы»
Фигурное катание
15 января 15:32
Украинец Шмуратко с восьмым результатом квалифицировался в произвольную программу чемпионата Европы
Украинец Шмуратко с восьмым результатом квалифицировался в произвольную программу чемпионата Европы
Фигурное катание
13 января 14:18

Новости: Фигурное катание

Украинец Шмуратко вернулся к тренировкам после изоляции на Олимпиаде-2022
Украинец Шмуратко вернулся к тренировкам после изоляции на Олимпиаде-2022
Пекин-2022
10:47
Тренер Голиченко и Даренского: «Мои спортсмены не давали никакого интервью. Какие же мрази...говнюки...»
Тренер Голиченко и Даренского: «Мои спортсмены не давали никакого интервью. Какие же мрази...говнюки...»
Пекин-2022
10:27
Тренер дуэта сборной Украины: «Очень жаль, что коронавирус так нас подкосил на Олимпиаде»
Тренер дуэта сборной Украины: «Очень жаль, что коронавирус так нас подкосил на Олимпиаде»
Пекин-2022
04 февраля 12:46
Украинская пара на русском общается с российскими СМИ. Объясняет это тем, что на украинском говорить тяжело
Украинская пара на русском общается с российскими СМИ. Объясняет это тем, что на украинском говорить тяжело
Пекин-2022
04 февраля 09:52
Украина осталась за бортом финала Олимпийских игр-2022 в командных соревнованиях
Украина осталась за бортом финала Олимпийских игр-2022 в командных соревнованиях
Пекин-2022
04 февраля 09:25
Китайские фигуристы побили мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар в Пекине-2022
Китайские фигуристы побили мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар в Пекине-2022
Пекин-2022
04 февраля 09:23
Максим Никитин: «Мы свободные люди. Каждый может говорить на том языке, на котором хочет»
Максим Никитин: «Мы свободные люди. Каждый может говорить на том языке, на котором хочет»
Пекин-2022
04 февраля 08:59
Первые украинцы выступили на Олимпиаде-2022 в Пекине
Первые украинцы выступили на Олимпиаде-2022 в Пекине
Пекин-2022
04 февраля 07:31
В день открытия Олимпийских игр Украина будет представлена в фигурном катании
В день открытия Олимпийских игр Украина будет представлена в фигурном катании
Пекин-2022
04 февраля 00:21
Все новости

Популярные новости

Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
5
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
Белью назвал лучшего супертяжеловеса в мире на текущий момент
Белью назвал лучшего супертяжеловеса в мире на текущий момент
Бокс Профессиональный бокс
29 января 18:55
2
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
Бокс Профессиональный бокс
30 января 22:22
5
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
15
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Превью
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Бокс Профессиональный бокс
30 января 20:02
Все новости

Анонсы

Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — «Донбасс». Видео трансляция
15:00
Чемпионат Италии. «Интер» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Интер» – «Милан». Онлайн трансляция
19:00
Сильнейшая женщина в боксе возвращается. Кларесса Шилдс vs Эма Козин. Онлайн трансляция
WEB
Сильнейшая женщина в боксе возвращается. Кларесса Шилдс vs Эма Козин. Онлайн трансляция
23:00
Крис Юбэнк-младший – Лиам Уильямс. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший – Лиам Уильямс. Онлайн трансляция
23:30
Лео Санта Крус vs Кинан Карбахал. Онлайн трансляция
WEB
Лео Санта Крус vs Кинан Карбахал. Онлайн трансляция
06 февраля 05:00
Большой талант возвращается. Луис Нери vs Карлос Кастро. Онлайн трансляция
WEB
Большой талант возвращается. Луис Нери vs Карлос Кастро. Онлайн трансляция
06 февраля 05:00
Кит Турман vs Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
Кит Турман vs Марио Барриос. Онлайн трансляция
06 февраля 06:00
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетико». Онлайн трансляция
06 февраля 17:15
Чемпионат Франции. «Лилль» – ПСЖ. Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Франции. «Лилль» – ПСЖ. Онлайн трансляция
06 февраля 21:45
Доверится ли Лэмпард Миколенко в АПЛ? «Ньюкасл» – «Эвертон». Онлайн трансляция
WEB
Доверится ли Лэмпард Миколенко в АПЛ? «Ньюкасл» – «Эвертон». Онлайн трансляция
08 февраля 21:45
Кубок Италии. «Интер» – «Рома». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Италии. «Интер» – «Рома». Онлайн трансляция
08 февраля 22:00
Кубок Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
09 февраля 22:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 февраля 18:45
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
13 февраля 10:35
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
13 февраля 16:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
13 февраля 19:15