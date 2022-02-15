Украинская фигуристка Шаботова – о положительном допинг-тесте Валиевой: «Не особо в это верю»

Анастасия считает, что россиянки способны выигрывать соревнования и без употребления запрещенных веществ

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Украинская фигуристка Анастасия Шаботова поделилась мнением о допинг-скандале, в который попала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в командных соревнованиях Камила Валиева. Слова Шаботовой в телеграм-канале приводит «Р-Спорт»:

«Прочитала и забыла, до сих пор в это не особо верю. Девочки (из России) такие, ничего бы им не помогло, если бы они не обладали таким талантом. Смешно даже думать, они просто талантливые и много работают. Сочувствовать олимпийским чемпионам странно. Я просто рада за них. И я рада, что мои друзья стали олимпийскими чемпионами, что я с ними знакома».

Напомним, Валиеву допустили до выступления в личных соревнованиях, где она является главным фаворитом на завоевания олимпийского золота.