Украина осталась за бортом финала Олимпийских игр-2022 в командных соревнованиях
Украинская пара на русском общается с российскими СМИ. Объясняет это тем, что на украинском говорить тяжело
Голиченко и Даренский сообщили, что никаких запретов по этому поводу не было
09:52
Фото: Getty Images
Украинская спортивная пара в фигурном катании София Голиченко и Артем Даренский после выступления на командных соревнованиях дали комментарий российским СМИ. Слова фигуристов приводит Telegram канал «Матч ТВ»:
Голиченко:
Нам никто ничего не запрещал. Это решение каждого спортсмена.
Даренский:
Мы можем разговаривать как на украинском, так и на английском, так и на русском, это наш выбор. Просто у нас очень тяжело получается говорить на украинском. И чтобы было понятнее, мы говорим на русском.
Общаемся ли мы с россиянами? Нас предупредили, что... Мы не можем это разглашать. Стараемся разговаривать в своей команде. И из-за ковида минимизируем контакты с остальными.
Голиченко:
Это касается всех стран.
Отметим, что Украина потеряла шансы на место в топ-5 и выступления в произвольной программе.
Напомним, что фигурист Иван Шмуратко с российскими средствами массовой информации общался на английском, а Анастасия Шаботова отказалась давать комментарий.