Украинская пара на русском общается с российскими СМИ. Объясняет это тем, что на украинском говорить тяжело

Голиченко и Даренский сообщили, что никаких запретов по этому поводу не было

Фото: Getty Images Украинская спортивная пара в фигурном катании София Голиченко и Артем Даренский после выступления на командных соревнованиях дали комментарий российским СМИ. Слова фигуристов приводит Telegram канал «Матч ТВ»:

Голиченко: Нам никто ничего не запрещал. Это решение каждого спортсмена. Даренский: Мы можем разговаривать как на украинском, так и на английском, так и на русском, это наш выбор. Просто у нас очень тяжело получается говорить на украинском. И чтобы было понятнее, мы говорим на русском. Общаемся ли мы с россиянами? Нас предупредили, что... Мы не можем это разглашать. Стараемся разговаривать в своей команде. И из-за ковида минимизируем контакты с остальными. Голиченко: Это касается всех стран. Отметим, что Украина потеряла шансы на место в топ-5 и выступления в произвольной программе. Напомним, что фигурист Иван Шмуратко с российскими средствами массовой информации общался на английском, а Анастасия Шаботова отказалась давать комментарий.

Олег Шумейко-младший