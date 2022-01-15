Украинская пара вошла в топ-10 чемпионата Европы в танцах на льду

Александра Назарова и Максим Никитин удачно выступили в Таллине

В Таллине, Эстония, проходит чемпионат Европы по фигурному катанию.

Украинская пара Александра Назарова и Максим Никитин заняли десятое место в спортивных танцах на льду. После ритм-танца они шли на 12 месте, однако сумели улучшить свою позицию благодаря удачному выступлению в произвольной программе.

Общий балл Назаровой и Никитина – 173,99 (68,51 – ритм-танец, 105,48 – произвольная программа).

Чемпионат Европы. Танцы на льду Итоговый результат:

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 217,96

2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 213,20

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 207,97

4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 196,86

5. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 196,01

6. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 191,90

7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 186,61

8. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 183,17

9. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 178,34

10. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 173,99

Назарова и Никитин в пятый раз выступили на чемпионате Европы. Дважды они входили в топ-10 – в 2017 году в Братиславе (9 место) и в 2020 году в австрийском Граце (10 место).

Напомним, в мужском одиночном катании единственный представитель Украины Иван Шмуратко занял 12 место.