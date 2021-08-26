Украинские фигуристы с вероятностью 90% пропустят этап юниорской серии Гран-при в России

Фигуристов из Украины нет в списках участников турнира

Фото: РИА Новости

Украинские фигуристы могут пропустить четвертый этап юниорской серии Гран-при в Красноярске (Россия), который запланирован на 15–18 сентября.



В списках участников турнира на сайте ISU нет ни одного фигуриста из Украины. При этом, на другие этапы серии во французском Куршевеле, словацком Кошице и словенской Любляне украинцы заявились.

В Федерации фигурного катания Украины подтвердили, что существует очень малая вероятность участия украинцев на этапе в Касноярске.

«На 90 процентов сборной Украины в Красноярске не будет. Но давайте для начала переживем этап юниорского Гран-при в Куршевеле (проходит 26–28 августа). И потом уже будет известно на все сто процентов, едем или нет. Надо немножко подождать. После этапа во Франции будет решено точно. В других видах спорта украинские атлеты не приезжают в Россию по разным причинам: и политика играет, и сами спортсмены не хотят. В общем, есть много причин не ехать в Россию. В данном случае… Пусть сначала пройдет этап в Куршевеле. Решения еще нет. Два года назад мы тоже не участвовали российском этапе ЮГП, зато в прошлом году наша пара Назарова/Никитин выступала на взрослом Гран-при в Москве. Так что, давайте подождем окончательного решения. Через несколько дней будет все известно».

Напомним, ранее Олимпийская чемпионка по фигурному катанию отказалась от украинского гражданства.