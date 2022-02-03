Украина лишилась представителя на Олимпийских играх-2022
Украинский фигурист: «Коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы – чувствую опустошение»
Шмуратко сдал положительный тест на коронавирус накануне командных соревнований
13:55
Фото: НОК Украины
Украинский фигурист Иван Шмуратко поделился эмоциями после того, как сдал положительный тест на коронавирус накануне командных соревнований Олимпиады-2022:
В данный момент чувствую опустошение. К сожалению, коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и почувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно будет, пока дистанционно. Жду своего возвращения на Олимпийский лед как можно скорее.
Отметим, что Шмуратко может вернуться на лед 8 февраля на индивидуальном турнир, если успеет сдать два отрицательных теста на COVID-19.
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