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02:00 Питтсбург Пингвинс - Вашингтон Кэпиталз 3:4 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Сан-Хосе Шаркс 3:2 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Оттава Сенаторс 4:1 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Ванкувер Кэнакс 4:2 Окончен
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Украинский фигурист: «Коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы – чувствую опустошение»

Шмуратко сдал положительный тест на коронавирус накануне командных соревнований
Olympics Пекин-2022
13:55
Украинский фигурист: «Коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы – чувствую опустошение»
Фото: НОК Украины

Украинский фигурист Иван Шмуратко поделился эмоциями после того, как сдал положительный тест на коронавирус накануне командных соревнований Олимпиады-2022:

В данный момент чувствую опустошение. К сожалению, коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и почувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно будет, пока дистанционно. Жду своего возвращения на Олимпийский лед как можно скорее.

Отметим, что Шмуратко может вернуться на лед 8 февраля на индивидуальном турнир, если успеет сдать два отрицательных теста на COVID-19.

Источник: noc-ukr.org Олег Шумейко-младший
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Иван Шмуратко коронавирус

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