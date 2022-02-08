Украинец Шмуратко после перенесенного коронавируса вышел в произвольную программу Олимпиады-2022
Украинский фигурист на Олимпиаде резко отреагировал на вопрос об обстановке в Украине
Шмуратко был недоволен провокацией
10:30
Фото: НОК Украины
Фигурист Иван Шмуратко резко ответил на вопрос американской журналистки касательно текущей обстановки в Украине:
Извините, либо вы будете задавать вопросы о фигурном катании, либо я пойду отдыхать.
Напомним, что Шмуратко после перенесенного коронавируса отобрался в произвольную программу.
Комментарии 0