В день открытия Олимпийских игр Украина будет представлена в фигурном катании

Чемпионат Европы. Украина — Россия. Видео трансляция
18:00
В пятницу, 4 февраля, в 14:00 по киевскому времени состоится церемония открытия Зимних Олимпийских игр-2022.
Соревнования в Пекине в некоторых видах спорта стартовали еще до официальной торжественной процедуры.
Так, украинским болельщикам будет за кого поболеть еще до того, как в столице Китая будет зажжен олимпийский огонь. Наши спортсмены выступят в фигурном катании:
4 февраля, 5:35 по киевскому времени
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
Александра Назарова / Максим Никитин
4 февраля, 5:35 по киевскому времени
Командные соревнования. Парное катание. Короткая программа
София Голиченко / Артем Даренский
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