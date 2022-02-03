В день открытия Олимпийских игр Украина будет представлена в фигурном катании

Следим за выступлениями в парном катании и танцах на льду

В пятницу, 4 февраля, в 14:00 по киевскому времени состоится церемония открытия Зимних Олимпийских игр-2022.

Соревнования в Пекине в некоторых видах спорта стартовали еще до официальной торжественной процедуры.

Так, украинским болельщикам будет за кого поболеть еще до того, как в столице Китая будет зажжен олимпийский огонь. Наши спортсмены выступят в фигурном катании:

4 февраля, 5:35 по киевскому времени

Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец

Александра Назарова / Максим Никитин





4 февраля, 5:35 по киевскому времени

Командные соревнования. Парное катание. Короткая программа

София Голиченко / Артем Даренский