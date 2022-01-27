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В Казахстане угрожают убить российского тренера сборной по фигурному катанию

Руководство Федерации обратилось в правоохранительные органы
Фигурное катание
16:58
В Казахстане угрожают убить российского тренера сборной по фигурному катанию
Сергей Воронов / Фото: РИА Новости

Вице-президент Федерации фигурного катания Казахстана Оксана Тен сообщила, что неизвестные люди угрожают убить российского тренера Сергея Воронова.

Отметим, что 34-летний специалист возглавляет Казахстан с октября 2021 года.

«Что меня заставило дать пресс-конференцию: позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан.

Я решила, что ситуация принимает серьезный оборот и решила прояснить все моменты, чтобы нужные органы обратили внимание».

Напомним, ранее тренер сборной России во время чемпионатаЕвропы ужинала с судьями, а затем те не заметили ошибок ее подопечных
Карен Агабекян
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