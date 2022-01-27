В Казахстане угрожают убить российского тренера сборной по фигурному катанию

Хоккейная Суперлига. СК «Сокол» — «Альтаир». Видео трансляция
19:00
Вице-президент Федерации фигурного катания Казахстана Оксана Тен сообщила, что неизвестные люди угрожают убить российского тренера Сергея Воронова.
Отметим, что 34-летний специалист возглавляет Казахстан с октября 2021 года.
«Что меня заставило дать пресс-конференцию: позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан.Напомним, ранее тренер сборной России во время чемпионатаЕвропы ужинала с судьями, а затем те не заметили ошибок ее подопечных
Я решила, что ситуация принимает серьезный оборот и решила прояснить все моменты, чтобы нужные органы обратили внимание».
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