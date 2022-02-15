В МОК отрицают связь между допинговой системой Сочи-2014 и случаем выявленного допинга у россиянки в Пекине

Освальд призвал не преувеличивать значимость ситуации Валиевой

Фото: championat.com

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд высказал предположение, есть ли связь между организованной допинговой системой Сочи-2014 и случаем положительной допинг-пробы у российской фигуристки Камилы Валиевой:



Насколько мне известно, нет какой-либо связи между организованной допинговой системой, которая существовала в Сочи, и нынешнем случаем, но высказываться на эту тему мне сложно, потому что я не знаком со всеми деталями дела. Давайте не преувеличивать значимость этого случая.

Отметим, что после 7 часов слушания CAS решил не отстранять россиянку от соревнований. МОКу предложили вариант, как избежать скандалов с допингом на Олимпиадах, – просто отстранить Россию.

МОК не станет проводить церемонию награждения, если Валиева окажется на подиуме.

Напомним, что Освальд заявил, что допинг списали на дедушку Камилы.