В МОК заявили, что допинг-проба «Б» Валиевой еще не вскрыта
В МОК подтвердили отмену награждения фигуристок после произвольной программы
Причиной стала неясность с допингом лидирующей после короткой программы Камилы Валиевой
07:57
Фото: РБК
Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс подтвердил отмену награждения фигуристок после произвольной программы на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
«Как мы будем предотвращать такую ситуацию в Париже? Напоминаю, что мы обсуждаем всего один случай. Мы предоставили работу с допинг-случаями независимым организациям. По делу Валиевой мы сделаем соответсвующие выводы, но оно еще не закончилось. Церемонии награждения на стадионе после произвольной программы тоже не будет».
Напомним, ранее CAS ранее допустил попавшеюся на допинге Валиеву к выступлению в олимпийском одиночном турнире.
После короткой программы Валиева лидирует, опережая соотечественницу Анну Щербакову и японку Каори Сакамото.