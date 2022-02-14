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В WADA высказались о деле с допингом в команде России на Олимпиаде-2022

Дополнительные сложности возникают из-за того, что Валиева – несовершеннолетняя
Olympics Пекин-2022
13 февраля 19:23
В WADA высказались о деле с допингом в команде России на Олимпиаде-2022
Фото: championat.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объяснило, почему необходимо проверить окружение российской фигуристки Камилы Валиевой в ситуации с ее положительной допинг-пробой:

Когда в дело вовлечен несовершеннолетний, Всемирный антидопинговый кодекс требует провести расследование в отношении окружения спортсмена.

РУСАДА уже указало, что начало данный процесс. Мы также попросим наш независимый отдел разведки и расследований изучить это. 

Отметим, что если решение об отстранении вернется в силу, то ОКР лишат золота в командном первенстве Олимпиады-2022, а Валиеву не допустят к соревнованиям в одиночном фигурном катании.

Источник: tass.ru Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 3)

Теги

допинг

Комментарии 9

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14 февраля 2022г. 04:03
WADA и РУСАДА должны быть проверены в первую очередь! Именно там могут быть заказчики этой низости!
0 0
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14 февраля 2022г. 19:01
Ага именно там пописали ей в стаканчик😂😂 по-хорошему нужно тренера вздернуть
0 0
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14 февраля 2022г. 02:53
По моему,это чистая уголовщина и расследовать надо  всех к нему имеющих отношение!
0 0
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14 февраля 2022г. 02:55
ЭТО уголовщина и к делу нужно привлекать следователей-криминалистов1
0 0
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14 февраля 2022г. 08:55
Россию вообще не пускали на олимпиаду а они лезут везде как тараканы.
0 0
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14 февраля 2022г. 09:11
Кто это не пускал?Украина?
0 0
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14 февраля 2022г. 10:18
Центр вселенной 😂
0 0
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15 февраля 2022г. 09:53
Российские спортсмены сильнейшие в мире, завидуйте молча, у вас ни одной педали нигде и никогда
0 0
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14 февраля 2022г. 10:17
В первую очередь шведскую лабораторию
0 0
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