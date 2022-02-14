В WADA высказались о деле с допингом в команде России на Олимпиаде-2022

Дополнительные сложности возникают из-за того, что Валиева – несовершеннолетняя

Фото: championat.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объяснило, почему необходимо проверить окружение российской фигуристки Камилы Валиевой в ситуации с ее положительной допинг-пробой:



Когда в дело вовлечен несовершеннолетний, Всемирный антидопинговый кодекс требует провести расследование в отношении окружения спортсмена. РУСАДА уже указало, что начало данный процесс. Мы также попросим наш независимый отдел разведки и расследований изучить это.

Отметим, что если решение об отстранении вернется в силу, то ОКР лишат золота в командном первенстве Олимпиады-2022, а Валиеву не допустят к соревнованиям в одиночном фигурном катании.