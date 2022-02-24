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Волосожар выступила против войны

Российская фигуристка вспомнила, что она из Украины
Фигурное катание
18:45
Волосожар выступила против войны
Татьяна Волосожар / Фото: Uznayvse.ru

Уроженка Днепра, и бывшая украинская фигуристка, которая сменила гражданство и стала выступать за Россию, Татьяна Волосожар опубликовала пост против военной интервенции России в Украину.

«НЕТ войне».

Напомним, ранее украинская теннисистка Элина Свитолина на нападение России на Украину.

Также ранее украинская фехтовальщица Ольга Харлан призвала Россию отстать от Украины.

 

Карен Агабекян
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