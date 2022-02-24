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Волосожар выступила против войны
Российская фигуристка вспомнила, что она из Украины
18:45
Татьяна Волосожар / Фото: Uznayvse.ru
Уроженка Днепра, и бывшая украинская фигуристка, которая сменила гражданство и стала выступать за Россию, Татьяна Волосожар опубликовала пост против военной интервенции России в Украину.
«НЕТ войне».
Напомним, ранее украинская теннисистка Элина Свитолина на нападение России на Украину.
Также ранее украинская фехтовальщица Ольга Харлан призвала Россию отстать от Украины.