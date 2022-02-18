WADA обвинило CAS из-за дела с допингом россиянки

В агентстве считают, что нельзя было допускать Валиеву к индивидуальному турниру

Фото: matchtv.ru

Всемирное антидопинговое агентство опубликовало заявление по решению Спортивного арбитражного суда о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к участию в личном турнире на Олимпийских играх-2022 несмотря на положительную допинг-пробу:



Комиссия проигнорировала четкие и ясные правила кодекса ВАДА, касающиеся снятия временного отстранения. Комиссия переписала кодекс в его части, касающейся «защищенных персон», сделав так, что обязательные требования перестали быть таковыми. Кодекс содержит другие правила. Изменение кодекса, позволяющее «защищенным персонам» выступать на соревнованиях после положительной допинг-пробы без появления информации об обстоятельствах нарушения, может нарушить целостность соревновательных принципов и уверенность спортсменов в том, что они соревнуются в честной среде.

Напомним, что Валиева не взяла медаль в индивидуальных соревнованиях, несмотря на лидерство после короткой программы.