WADA проверит персонал попавшейся на допинге российской фигуристки Валиевой

В антидопинговом агентстве проводят расследование в отношении 15 летней россиянки

Камила Валиева / Фото: AP

Отдел независимых расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) проверит персонал российской фигуристки Камилы Валиевой в связи с делом о ее положительной допинг-пробе, сообщает Reuters.



Отметим, что Валиева, несмотря на информацию о ее положительной допинг-пробе, провела тренировку в Пекине перед своей произвольной программой.

Напомним, 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило о положительной допинг-пробе у Валиевой. Запрещенный препарат триметазидин у нее обнаружили в пробе от 25 декабря 2021 года во время чемпионата России.

8 февраля Российское антидопинговое агентство наложило временное отстранение на фигуристку, но его сняли после апелляции. В WADA не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде.



