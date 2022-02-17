В МОК заявили, что допинг-проба «Б» Валиевой еще не вскрыта
WADA: «Случай с Валиевой плохо отражается на борьбе с допингом в России – к РУСАДА есть вопросы»
Несмотря на наличие запрещенного вещества, Камила выступает в индивидуальной программе
07:59
Фото: championat.com
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что дело фигуристки Камилы Валиевой негативным образом отражается на борьбе с допингом в России:
Этот случай плохо отражается на борьбе с допингом в России. У WADA есть вопросы к тому, как РУСАДА вело это дело.
Отметим, что после 7 часов слушания CAS решил не отстранять россиянку от соревнований. МОКу предложили вариант, как избежать скандалов с допингом на Олимпиадах, – просто отстранить Россию.
МОК не станет проводить церемонию награждения, если Валиева окажется на подиуме – по итогам короткой программы она идет на первом месте. Также в Международном олимпийском комитете заявили, что допинг списали на дедушку Камилы.