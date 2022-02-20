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Юные мариупольчане успешно выступили на Poltava Winter Cup 2022 при поддержке Фонда Бориса Колесникова

В турнире принимали участие около 200 спортсменов
Фигурное катание
14:31
Юные мариупольчане успешно выступили на Poltava Winter Cup 2022 при поддержке Фонда Бориса Колесникова

19 и 20 февраля в Полтаве проходили Всеукраинские открытые соревнования по фигурному катанию на коньках Poltava Winter Cup 2022. В турнире принимали участие около 200 спортсменов со всей Украины. В течение двух дней они демонстрировали таланты и навыки, боролись за главные трофеи.

Принимали участие в турнире и 50 воспитанников ДЮСШ ХК «Мариуполь». Организовать поездку в Полтаву родителям юных фигуристов помог благотворительный Фонд Бориса Колесникова.

«К нам обратились тренеры по фигурному катанию ДЮСШ ХК «Мариуполь» с просьбой помочь в организации поездки воспитанников школы на всеукраинские соревнования в Полтаву. Мы откликнулись на просьбу, и команда из тренеров, маленьких спортсменов и их родителей отправилась на турнир Poltava Winter Cup 2022. Ребята прекрасно выступили, каждый из них получил специальный приз. Наш Фонд тоже подготовил для них сладкие подарки. От всей души поздравляем детей, тренерский штаб и родителей с победой и желаем в будущем еще больших успехов!», – говорит София Мудрык, директор Фонда Бориса Колесникова.

«Мы очень благодарны Фонду Бориса Колесникова за содействие в организации поездки на соревнования в Полтаву и решением проблемы с транспортом. Мы много готовились к турниру, тренировались, переживали. Поэтому благодаря нашей совместной колоссальной поддержке и стараниям самих юных спортсменов, они возвращаются в Мариуполь уставшие, но счастливые, с кубками и медалями!», – рассказывает Ирина, мама юной фигуристки Валерии Зеленько.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 13 лет оказывает поддержку юным талантливым спортсменами Донецкой области.

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Новости: Фигурное катание

Юные мариупольчане успешно выступили на Poltava Winter Cup 2022 при поддержке Фонда Бориса Колесникова
Юные мариупольчане успешно выступили на Poltava Winter Cup 2022 при поддержке Фонда Бориса Колесникова
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