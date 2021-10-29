«Барселона» объявила о назначении сменщика Кумана
«Аль-Садд» бесплатно отпустит Хави в «Барселону» при одном условии
Каталонцы уволили Кумана и хотят видеть экс-игрока у руля команды
29 октября 09:38
Хави Эрнандес / фото - Football Reporting
Руководство «Барселоны» приняло решение расстаться с главным тренером команды Рональдом Куманом.
Главным кандидатом ему на замену называют экс-капитана «блаугранас», а ныне тренера «Аль-Садда» Хави.
Как сообщает TV3, катарский клуб готов отпустить специалиста в испанский гранд даже без выплаты неустойки в один миллион евро.
Боссы команды хотят, чтобы наставник остался в клубе еще на два матча, после чего готовы дать ему уйти в родной клуб бесплатно.
Каталонцам еще предстоит выплатить Куману внушительную компенсацию за увольнение.
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