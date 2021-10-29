«Аль-Садд» бесплатно отпустит Хави в «Барселону» при одном условии

Каталонцы уволили Кумана и хотят видеть экс-игрока у руля команды

Хави Эрнандес / фото - Football Reporting

Руководство «Барселоны» приняло решение расстаться с главным тренером команды Рональдом Куманом.

Главным кандидатом ему на замену называют экс-капитана «блаугранас», а ныне тренера «Аль-Садда» Хави.

Как сообщает TV3, катарский клуб готов отпустить специалиста в испанский гранд даже без выплаты неустойки в один миллион евро.

Боссы команды хотят, чтобы наставник остался в клубе еще на два матча, после чего готовы дать ему уйти в родной клуб бесплатно.

Каталонцам еще предстоит выплатить Куману внушительную компенсацию за увольнение.