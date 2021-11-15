«Барселона» попросит звезду «Манчестер Сити» снизить зарплату ради перехода в каталонский клуб

«Блаугранас» неспособны сейчас выплачивать существенные суммы

Рахим Стерлинг / фото - Eurosport

Каталонская «Барселона» этой зимой хочет арендовать вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Как сообщает Diario Sport, «блаугранас» попросят у игрока немного умерить свои финансовые аппетиты, чтобы перейти в испанский клуб.

В Манчестере англичанин получает около 18 миллионов евро в год. Так как первую часть сезона нападающий провел в стане «горожан», то каталонцам нужно будет заплатить ему 9 миллионов евро.

Но боссы «сине-гранатовых» не имеют ресурсов, чтобы содержать футболиста с таким окладом, и смогут подписать его, если тот пойдет на уступки.

Также как у Дани Алвеса и Хави, у Стерлинга в контракте будут прописаны бонусы в случае достижения положительных результатов в конце сезона.

Ранее тренер МС Хосеп Гвардиола намекнул, что согласен отпустить игрока в свой бывший клуб.