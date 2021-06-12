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«Барселона» предлагает Депаю еще больше денег

Команде необходим новый нападающий
Футбол Примерa (Испания)
13:55
«Барселона» предлагает Депаю еще больше денег
Мемфис Депай / фото - PSG Talk

Каталонская «Барселона» пытается заманить к себе форварда «Лиона» Мемфиса Депая, который этим летом покинет клуб на правах свободного агента. «Блаугранас» опасаются, что могут упустить игрока, поэтому улучшили ему предложение по контракту, сообщает Diario Sport.

Испанский клуб боится повторения ситуации с трансфером Жоржиньо Вейналдума, который соблазнился на более финансово выгодное предложение ПСЖ, и предпочел парижан каталонцам.

На фоне слухов про переход Депая в «Ювентус», «Барса» решила улучшить предложение игроку, и теперь предлагает голландцу контракт по системе 2+1 с более высоким окладом, чем раньше.

В минувшем сезоне 27-летний форвард провел за «ткачей» 40 матчей, в которых забил 22 гола и отметился 12 голевыми передачами.

Напомним, Жерар Пике оценил шансы перехода Эрлинга Холанда в «Барселону».

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Мемфис Депай Ювентус

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