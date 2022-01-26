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«Базель» сделал предложение «Динамо» и «Шахтер» по двум форвардам

В Швейцарии хотят видеть одного из украинских нападающих
Футбол Украинская Премьер-лига
14:56
«Базель» сделал предложение «Динамо» и «Шахтер» по двум форвардам
Владислав Супряга / фото - УАФ

Швейцарский «Базель» интересуется сразу двумя украинскими нападающими.

В клубе очень заинтересованы в подписании форварда «Шахтера» Даниила Сикана и нападающего «Динамо» Владислава Супряги.

Швейцарцы направили запрос на аренду с правом выкупа в оба гранда УПЛ. Переговоры ведутся уже около месяца, но пока ни с кем не получилось прийти к соглашению.

Сообщается, что обеих футболистов швейцарцы оценивают в приблизительно одинаковую цену.

Ранее глава «Динамо» Игорь Суркис заявлял, что президент «Сампдории» лично связывался с ним по поводу Супряги.

 

Павел Харченко
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Теги

Базель Владислав Супряга Даниил Сикан

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