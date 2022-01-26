Защитник «Динамо»: «У меня вот так карьера складывается, к сожалению»
«Базель» сделал предложение «Динамо» и «Шахтер» по двум форвардам
В Швейцарии хотят видеть одного из украинских нападающих
Владислав Супряга / фото - УАФ
Швейцарский «Базель» интересуется сразу двумя украинскими нападающими.
В клубе очень заинтересованы в подписании форварда «Шахтера» Даниила Сикана и нападающего «Динамо» Владислава Супряги.
Швейцарцы направили запрос на аренду с правом выкупа в оба гранда УПЛ. Переговоры ведутся уже около месяца, но пока ни с кем не получилось прийти к соглашению.
Сообщается, что обеих футболистов швейцарцы оценивают в приблизительно одинаковую цену.
Ранее глава «Динамо» Игорь Суркис заявлял, что президент «Сампдории» лично связывался с ним по поводу Супряги.
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